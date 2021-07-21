【營人物語@iM網欄】長者飲食小貼士

這天會見客人Carman，平日朝氣勃勃的她明顯一臉憂愁，我關心她問：「你還好嗎？ 今天精神狀態似乎欠佳，昨晚睡得不好嗎？」Carman 搖搖頭說：「我只是苦惱而已，我家位『老頑童』向來走得、吃得又睡得，但自上個月開始胃口欠佳，我已帶她見醫生，身體並無大礙，但我擔心這樣下去的話，會導致營養不良。」

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我安慰Carman：「既然醫生檢查過並沒甚麼問題，你也大可放心！」我再解釋：「食慾不佳是長者常見的飲食問題，原因可能是來自心理，亦有可能是咀嚼和消化能力減弱，譬如牙齒鬆脫、味覺及嗅覺退化、食道肌肉變弱等。」

Carman 點一點頭，說：「你說的有道理，婆婆曾說過所配戴的假牙位置有點兒不適，看來應要帶她去看牙醫。」

我亦給Carman 以下一些小貼士：

1. 長者咀嚼、吞嚥和消化能力本身較弱，每餐不宜過飽，建議可少食多餐。

2. 可嘗試改變一下餸菜的款式以增進食慾，例如加入顏色鮮艷的蔬果，增強色、香、味的效果。

3. 每日飲用一至兩杯低脂牛奶或加鈣豆漿，以補充身體鈣質。

4. 若長者的唾液分泌減少，除了多補充水份，也可進食水份較多的食物，例如瓜類、蒸水蛋等。

「還有，不忘多陪伴他們，多給予關心，了解他們的需要，以免他們因感到失落或寂寞而影響食慾；偶爾帶婆婆上茶樓「一盅兩件」吧！你還記得我曾教過你，哪些屬低脂點心選擇嗎？」

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Carman 隨手拿起手袋準備離開，她擺出一副自信的樣子說：「當然記得！下次見！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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