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【C家教路@iM網欄】港股跟跌不跟升 變種病毒肆虐下美股A股仍強勢

名人薈萃 18:46 2021/07/21

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新冠肺炎變種病毒株Delta傳播速度增逾倍，美國疫情7月至今持續升温，與此變種病毒Delta有關的新增個案目前佔比已超過八成，並正引起市場恐慌，美股納指一度從上周二（13日）歷史高位下跌逾4%。雖然現有新冠疫苗的有效性對變種病毒Delta至少有兩成折扣，效力較高的新冠疫苗股龍頭Moderna（MRNA） 乘著標普500指數的納入，數天內再創歷史新高並升逾五成。

在變種病毒株正在肆虐之際，英國卻於周一（19日）解封酒店、夜店等娛樂場所，市場正擔心Delta病毒對經濟復甦的影響，資金流向都轉趨保守，可見美元指數轉強，歐元及英鎊等主要貨幣正在回調。美國10年國債收益率已回調至1.2%左右水平，一來持續反映市場對經濟增速的憂慮，不論是油價，或是有色金屬等表現都較弱，二來債市亦短期重拾活力。

如果從美股表現上看，其實羅素2000指數早於7 月初開始回調，可見美股的強勢都是由超高市值的股票支撐著，現正踏入美股的業績期，波動性亦隨之上升，早前較平淡的恐懼指數 (VIX) 近日都開始有反應。不過，美元轉強或可帶動強勁走勢的美股持續領跑。

港股及中概股表現持續令人失望，除了政策影響一眾平台經濟股的前景，市場表現不滯亦導致資金支持力變弱。因此，港股現時明顯只能「炒股不炒市」，而A股的科技硬件股相對強勢，深圳創業板的表現比上證、滬深300指數都要好。最近受政策支持的新能源、碳中和、芯片等相關物料的概念股表現較強，受黑天鵝事件影響的醫藥股則成為了板塊輪動的走資對象。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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