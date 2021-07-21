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法國啟用疫苗通行證 入博物館戲院需出示接種證明

環球社會熱點 18:10 2021/07/21

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法國為遏止新冠肺炎疫情，宣布啟用新冠疫苗通行證系統，民眾周三（22日）起需要出示疫苗接種證明或新冠病毒檢測陰性結果，才能進入戲院、博物館等指定場所。民眾進入場所後可除下口罩，但在商店及乘搭公共交通時必須戴口罩。

法國單日預約逾170萬 疫苗通行證助谷針 【下一頁】

法國政府宣布周三起，進入戲院、博物館及體育賽事等指定場所時，民眾必須出示新冠病毒接種證明或陰性檢測結果。而民眾進入指定場所後，均可除下口罩，但前往室內商店及乘搭公共交通時仍必須戴口罩。此外，法國計劃下月起把疫苗通行證措施擴展至咖啡店、餐廳、購物中心等公共場所，相關草案稍後會於國會表決。

法國衞生部長韋朗（OlivierVeran）指，過去單日新增1.8萬宗新冠肺炎確診，較上周平均約7,000宗病例，按周急增150%。韋朗表示，相信感染Delta變種病毒的個案，遠多於由Alpha 及Beta變種病毒株。

法國再有反疫苗通行證示威 超過10萬人參與 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早前宣布收緊防疫措施，要求12歲以上民眾進入多於50人以上的活動埸所時，需要出示疫苗通行證。馬克龍更宣布強制醫護和養老院職員於9月前接種新冠疫苗，當局將在9月起檢查接種狀況，可能會對未接種者作出罰款等懲處。

責任編輯：郭麗明

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