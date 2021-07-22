【樓市現象】買家鍾情向南樓　花逾千萬買凶宅同層單位

樓市持續暢旺，樓價有望季內挑戰歷史新高，令不少人加快入市步伐，除了納米樓有人搶，就連凶宅同層單位也錄成交，可見樓市極旺。

中原地產林龍南說，北角海峰園南峰閣中層E室，實用面積612平方呎，兩房間隔，望園景及樓景，剛以1,035萬元易手，實用呎價約16,912元。他續說，上址雖為凶宅同層單位，但買家鍾情單位向南，加上單位較市價低水，故不介意購入。

資料顯示，原業主於2011年5月以610萬元買入單位，持貨10年，現帳面獲利425萬元，單位期內升值70%。

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