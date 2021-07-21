【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元

為鼓勵新舊客戶接種新冠疫苗，宏利公積金宣佈推出「宏利公積金85周年抗疫大抽獎三重賞」，送出總值超過850萬元紅利單位，三輪大抽獎每次均設有85個獎項，頭獎紅利單位回贈價值高達85萬港元。

是次活動由8月16日至9月30日開始接受網上登記，凡是宏利強積金新舊客戶，並於十月底前完成接種兩劑新冠疫苗即可報名參加，抽獎結果將於11月8日在網頁公布得奬結果。

按圖了解更多抽獎方式：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清 【下一頁】

是次抽獎共分別覆蓋三方面，分別為現有宏利強積金成員、新近轉入款項的宏利強積金成員，以及有作出定期供款的宏利可扣稅自願性供款帳戶成員。令不同的成員有更高中獎的機會 。為響應宏利管理公積金85週年，每一抽獎池共設有 85 個獎項，頭獎為價值高達 85 萬元紅利單位回贈價值 。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩