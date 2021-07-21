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【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元

理財智慧 19:34 2021/07/21

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為鼓勵新舊客戶接種新冠疫苗，宏利公積金宣佈推出「宏利公積金85周年抗疫大抽獎三重賞」，送出總值超過850萬元紅利單位，三輪大抽獎每次均設有85個獎項，頭獎紅利單位回贈價值高達85萬港元。

是次活動由8月16日至9月30日開始接受網上登記，凡是宏利強積金新舊客戶，並於十月底前完成接種兩劑新冠疫苗即可報名參加，抽獎結果將於11月8日在網頁公布得奬結果。

 

按圖了解更多抽獎方式：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清    【下一頁

是次抽獎共分別覆蓋三方面，分別為現有宏利強積金成員、新近轉入款項的宏利強積金成員，以及有作出定期供款的宏利可扣稅自願性供款帳戶成員。令不同的成員有更高中獎的機會 。為響應宏利管理公積金85週年，每一抽獎池共設有 85 個獎項，頭獎為價值高達 85 萬元紅利單位回贈價值 。

 

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責任編輯：陳佳恩

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