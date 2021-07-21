上環新盤命名HOLLYWOOD HILL　全400呎一房戶　中原︰享上環生活圈優勢　料受租客歡迎

興勝創建（00896）旗下上環荷里活道222號新盤命名為「HOLLYWOOD HILL」。

HOLLYWOOD HILL為1座25層高大樓，提供48伙，戶型僅設一房間隔，實用面積為400平方呎。標準戶採每層兩伙設計，另設2個連天台特色戶及2個連平台特色戶。興勝創建控股有限公司執行董事周嘉峯表示，項目已屆現樓，最快於下周上載樓書、開放現樓示範單位及公布價單。定價方面，他指會參考同區一手及二手樓價，據悉有關實用呎價約於3至4萬元水平。

周嘉峰續稱，對項目銷情具信心，因項目享現樓之利，可「即買即住即收租」。由於項目類近港島核心地帶SOHO區，料可吸引投資者入市，以及專業人士、單身貴族等客群承租。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，主攻投資客，項目實用呎租可達90至100元，料享逾3厘租金回報。他指出，項目貼合「10分鐘中環生活圈」理念，10分鐘內步程有不同交通及生活配套，生活會便利時尚，亦方便步行上班，因此預計可受租客追捧。

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