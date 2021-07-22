【網民熱話】風水佬批9月識到有錢仔　姐姐「大安旨意」即刻辭職　妹嘆「咁大個人點解可以咁蠢？」

「一命二運三風水」，不少人都會去找風水師測運程，希望知道自己的「命」，近日就有網民在討論區發帖，指自己姐姐找了師傅測一下運程，然後師傅批她今年9月會識到「有錢男」，姐姐聽後立即辭職，現在終日無所事事，令事主嘆：「咁大個人點解可以咁蠢？」

事主經歷：



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帖文一出引起網民熱議，有網民「道出真相」，「但她不外出的話都認識不到有錢人」；亦有網稱相信風水師的人很傻，「這個世界很多傻人，太過相信風水師令她腦子傻了吧」、「如果算得準，已幫自己轉運，還要幫人算命？」、「風水師也相信」、「風水師騙你十年八年，現在等兩個月而已」、「你姐姐現在『等運到』？這樣怎可以認識到個有錢人？」

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責任編輯：黃苑筠