  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兼職推介】中國宣道神學院聘兼職事務員 時薪90元 需3年工作經驗

理財智慧 17:52 2021/07/21

分享：

中國宣道神學院有限公司請兼職事務員，時薪90元，主要協助執行學院之庶務，職位雖然對學歷沒有要求，但需要3年經驗。職位需每週工作5天，工作時間為上午8時至上午11時，每天工作3小時。

入職條件：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

主要職責：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

申請須知：求職者可致電58025335與中國宣道神學院有限公司文先生聯絡。

 

【大灣區就業】集友銀行招聘業務分析主任 月薪逾1.9萬元 工作內容一覽 【下一頁

【兼職筍工】優鮮環球食品請兼職企檔 時薪60元 沒有學歷要求 【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

兼職 香港 就業

上一篇文章

上環新盤命名HOLLYWOOD HILL　全400呎一房戶　中原︰享上環生活圈優勢　料受租客歡迎

下一篇文章

【大行點睇】大摩重申增持評級 招商局港口屬行業首選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山