【兼職推介】中國宣道神學院聘兼職事務員 時薪90元 需3年工作經驗

中國宣道神學院有限公司請兼職事務員，時薪90元，主要協助執行學院之庶務，職位雖然對學歷沒有要求，但需要3年經驗。職位需每週工作5天，工作時間為上午8時至上午11時，每天工作3小時。

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可致電58025335與中國宣道神學院有限公司文先生聯絡。

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責任編輯：羅浩濂