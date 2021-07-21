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【碎股交易】中銀推碎股易、買入佣金0.25%不設最低收費　買騰訊門檻5萬變數百

股市 17:45 2021/07/21

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【碎股交易】中銀推碎股易、買入佣金0.25%不設最低收費　買騰訊門檻５萬變數百

中銀香港 （02388） 推出「碎股易NotALot」，容許客戶以1股作單位，投資包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等藍籌股在內等200隻股票。中銀「碎股易」會首先開放供「自在理財」客戶使用，隨後視乎客戶反應，最快或今季底開放至中銀其他客層。

中銀稱，即日起至今年底，客戶經「碎股易」買入股票買入佣金低至0.25%且不設最低收費，沽出碎股則免佣。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌引述內部數據表示，發現年青客戶投資需求大幅增加，而且近9成都有投資股票，平均持有股票結餘2.3萬元。

周國昌表示，考慮到年輕客戶投資金額較少，「碎股易」服務令投資者不受每手股票買賣單位所限制。周國昌以過去半年，騰訊、美團 （03690） 及阿里巴巴三大成交股票為例，其入場費將會大幅降至數百元。

騰訊、美團和阿里巴巴目前每手股數為100股。

中銀：理財通掀商機、規模年逾54億元 估初期30萬客參與，可見【下一頁】

周國昌續指，內部測試時反應良好，預計正式推出後客戶反應熱烈，事實上今年初預告推出相關服務後已收到不少客戶查詢。他又指，未來會視乎客戶反應，考慮擴大可投資股票範圍，而且不排除在今季底、第四季內覆蓋至其他客群。

被問到推廣期後的收費水平，他回應時目前仍然未有定案。至於「碎股易」的證券戶口收費（即倉租）及代收利息費則睇齊現行的證券戶口收費。

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記者：趙穎妍

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