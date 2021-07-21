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印度3分2人有新冠抗體 逾6成未打疫苗

環球社會熱點 17:48 2021/07/21

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印度新冠疫情一度嚴峻，曾每日新增逾40萬宗確診。印度政府的最新調查發現，經過一波疫情後，約67%人口擁有新冠抗體。調查亦顯示印度的疫苗接種速度緩慢，超過60%人未打過疫苗。

印度人示威抗議制水 警方竟出動水炮車驅趕（有片） 【下一頁】

印度的醫療研究協會聯同國家疾病管制與預防中心及地方衛生部門，定期收集及分析民眾的血液樣本，以了解新冠疫情在當地的傳染情況。在6月尾至7月初的第四次全國調查中，發現67.6%人口擁有新冠抗體，數目遠超第一波疫情前，於去年12月至今年1月調查的24%。

同時，調查亦發現全印度只有13%民眾完成疫苗接種，僅24.8%人接種一劑，高達62.2%人口並未接種新冠疫苗，足證印度疫苗接種進度緩慢。

印度醫療研究協會常務總監巴爾加瓦（Balram Bhargava）表示，數字反映印度仍有希望可以抗疫成功，但不能因此自滿。巴爾加瓦指出，按照人口計算，印度依然有約4億人沒有新冠抗體，他們將會是下一波疫情的高危族群。在印度部分地區如喀拉拉邦及阿薩姆邦，確診人數已明顯回升，當地抗疫仍未成功。

印度央行無限期禁止Mastercard 在當地發行新卡 【下一頁】

有指印度的新冠抗體擁有者數目急升緣自4月的第二波疫情爆發，當時確診人數屢破新高，醫療系統瀕臨崩潰，醫療物資嚴重不足，全國不分城市或鄉鎮同屬重災區。印度聯邦政府被批對防疫出現自滿心態，放寬防疫重新批准大型集會，促成第二次爆發疫情。印度官方公布新冠死亡人數逾40萬，但多數專家認為數字被低估。

責任編輯：吳漢培

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