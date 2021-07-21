【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案　成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍

▲ 微軟香港公共事業部總監張苑瑩（左二）表示，科技除了可應用在西醫外，傳統中醫藥行業也可以借助科技實現轉型。英華書院學生劉皓琛（左一）、黃曦楠（左三）及冼文騫（左四）早前就憑著為傳統中醫藥建立的一個應用AI 及機器學習的應用程式，在全球超過3,000隊團隊中脫穎而出，成為全球十支優勝隊伍之一。

新冠疫情爆發，醫療服務數碼化進程加快，遙距醫療服務普及，除了西醫外，中醫亦趕上這股科技潮流，與西醫一樣嘗試以視像診症形式治理病人。英華書院團隊早前在微軟（Microsoft）舉行的Microsoft Imagine Cup Junior AI for Good Challenge比賽上，就憑著為傳統中醫藥建立的一個應用AI 及機器學習的應用程式，在全球超過3,000隊團隊中脫穎而出，成為全球十支優勝隊伍之一。

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微軟香港公共事業部總監張苑瑩表示，科技除了可應用在西醫外，傳統中醫藥行業也可以借助科技實現轉型。英華書院學生團隊早前就建基於中醫「望聞問切」的診斷原則，為傳統中醫藥建立一個應用AI及機器學習的應用程式。該平台主要透過收集脈搏數據，以及利用聊天機械人理解病人的情況，再用AI分析病人的數據，再為中醫師呈現病人的全面健康狀況，提升診症效率。

▲ 平台主要透過收集脈搏數據，以及利用聊天機械人理解病人的情況，再用AI分析病人的數據，再為中醫師呈現病人的全面健康狀況，提升診症效率。（微軟提供圖片）

而英華書院學生團隊就憑著這平台，勝出Microsoft Imagine Cup Junior AI for Good Challenge 科技比賽，成為全球十支優勝隊伍之一。英華書院團隊負責學生冼文騫透露，他們僅用2星期時間進行資料搜集以及拼砌整個平台專案。最困難的地方並非技術上的問題，而是從未接觸過中醫知識，所以在資料搜集方面花上了最多時間。張苑瑩也表示，接下來微軟將會嘗試與不同機構接觸，希望能幫助英華書院的方案落地。

夥聯合醫務集團 2星期建遙距看診平台

至於被問及科技在醫療行業的應用情況，張苑瑩則強調，在新冠疫情下推動下，各大醫療機構對科技的接受程度變得更加高，發展速度也大幅增長，她稱：「簡單來說，就是用2個月時間推動了2年醫療科學的革新及轉型。」

她舉例指，疫情爆發期間該企就與聯合醫務集團（UMP）合作，用2個星期時間為UMP建立平台，利用Microsoft Teams讓病人在手機預約流程並遙距與醫生進行問診。除了讓病人減少感染病毒的風險，也可節省他們在診所的輪候時間至15分鐘，另外醫生的處方藥物則會在遙距問診後最多4小時，送達病人手中。

除此之外，微軟去年十月也因應情況，推出了首個行業專用的雲端解決方案 Microsoft Cloud for Healthcare，提供一系列可靠及整合功能，協助醫療機構將工作流程自動化及提升效率。她補充指，接下來將會為其他行業推出專用解決方案，例如：零售、金融服務、製造業以及非營利組織。

記者：曾曉汶