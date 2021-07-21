  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (三) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案　成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍

科技 17:30 2021/07/21

分享：

微軟香港公共事業部總監張苑瑩（左二）表示，科技除了可應用在西醫外，傳統中醫藥行業也可以借助科技實現轉型。英華書院學生劉皓琛（左一）、黃曦楠（左三）及冼文騫（左四）早前就憑著為傳統中醫藥建立的一個應用AI 及機器學習的應用程式，在全球超過3,000隊團隊中脫穎而出，成為全球十支優勝隊伍之一。

新冠疫情爆發，醫療服務數碼化進程加快，遙距醫療服務普及，除了西醫外，中醫亦趕上這股科技潮流，與西醫一樣嘗試以視像診症形式治理病人。英華書院團隊早前在微軟（Microsoft）舉行的Microsoft Imagine Cup Junior AI for Good Challenge比賽上，就憑著為傳統中醫藥建立的一個應用AI 及機器學習的應用程式，在全球超過3,000隊團隊中脫穎而出，成為全球十支優勝隊伍之一。

【醫療科技】比八達通更小　澳洲大學夥初創研發新冠肺炎偵測器

【醫療科技】本地科研磁力共振儀　冀將MRI服務普及化

微軟香港公共事業部總監張苑瑩表示，科技除了可應用在西醫外，傳統中醫藥行業也可以借助科技實現轉型。英華書院學生團隊早前就建基於中醫「望聞問切」的診斷原則，為傳統中醫藥建立一個應用AI及機器學習的應用程式。該平台主要透過收集脈搏數據，以及利用聊天機械人理解病人的情況，再用AI分析病人的數據，再為中醫師呈現病人的全面健康狀況，提升診症效率。

平台主要透過收集脈搏數據，以及利用聊天機械人理解病人的情況，再用AI分析病人的數據，再為中醫師呈現病人的全面健康狀況，提升診症效率。（微軟提供圖片）

而英華書院學生團隊就憑著這平台，勝出Microsoft Imagine Cup Junior AI for Good Challenge 科技比賽，成為全球十支優勝隊伍之一。英華書院團隊負責學生冼文騫透露，他們僅用2星期時間進行資料搜集以及拼砌整個平台專案。最困難的地方並非技術上的問題，而是從未接觸過中醫知識，所以在資料搜集方面花上了最多時間。張苑瑩也表示，接下來微軟將會嘗試與不同機構接觸，希望能幫助英華書院的方案落地。

夥聯合醫務集團　2星期建遙距看診平台

至於被問及科技在醫療行業的應用情況，張苑瑩則強調，在新冠疫情下推動下，各大醫療機構對科技的接受程度變得更加高，發展速度也大幅增長，她稱：「簡單來說，就是用2個月時間推動了2年醫療科學的革新及轉型。」

她舉例指，疫情爆發期間該企就與聯合醫務集團（UMP）合作，用2個星期時間為UMP建立平台，利用Microsoft Teams讓病人在手機預約流程並遙距與醫生進行問診。除了讓病人減少感染病毒的風險，也可節省他們在診所的輪候時間至15分鐘，另外醫生的處方藥物則會在遙距問診後最多4小時，送達病人手中。

除此之外，微軟去年十月也因應情況，推出了首個行業專用的雲端解決方案 Microsoft Cloud for Healthcare，提供一系列可靠及整合功能，協助醫療機構將工作流程自動化及提升效率。她補充指，接下來將會為其他行業推出專用解決方案，例如：零售、金融服務、製造業以及非營利組織。

記者：曾曉汶

相關文章

蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
2021/06/29
蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
【醫療科技】3D腫瘤類器官培育技術　助患者篩選藥物
2021/06/28
【醫療科技】3D腫瘤類器官培育技術　助患者篩選藥物
【遙距醫療】病患疫下恐感染拒入院覆診　港初創研平台為癌症患者遙距治療
2021/05/01
【遙距醫療】病患疫下恐感染拒入院覆診　港初創研平台為癌症患者遙距治療
【視像診症】港遙距醫療落後　執業指引欠清晰、認知不足挑戰大
2021/04/24
【視像診症】港遙距醫療落後　執業指引欠清晰、認知不足挑戰大

你可能感興趣

蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
16:39 2021/06/29
蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
【醫療科技】3D腫瘤類器官培育技術　助患者篩選藥物
16:00 2021/06/28
【醫療科技】3D腫瘤類器官培育技術　助患者篩選藥物
【遙距醫療】病患疫下恐感染拒入院覆診　港初創研平台為癌症患者遙距治療
09:00 2021/05/01
【遙距醫療】病患疫下恐感染拒入院覆診　港初創研平台為癌症患者遙距治療
醫療行業 Microsoft 疫情 金融服務 醫療機構 診所 醫療科技 記者 中醫師 醫生

下一篇文章

【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行　新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【太空富豪】貝索斯展開無人駕駛太空飛行　否認為進行太空競賽
【太空富豪】貝索斯展開無人駕駛太空飛行　否認為進行太空競賽
【每日焦點】iOS 14.7更新傳災情　全球首富貝索斯無人駕駛上太空（多圖）
【每日焦點】iOS 14.7更新傳災情　全球首富貝索斯無人駕駛上太空（多圖）
【Apple】蘋果被指刻意降低舊iPhone性能　4款iPhone更新iOS後變慢
【Apple】蘋果被指刻意降低舊iPhone性能　4款iPhone更新iOS後變慢
【破紀錄】日NICT研最高網速技術　每秒可達319Tb
【破紀錄】日NICT研最高網速技術　每秒可達319Tb
【iPhone】iOS 14.7有Bug！iPhone或無法解鎖Apple Watch　官方公布解決方法
【iPhone】iOS 14.7有Bug！iPhone或無法解鎖Apple Watch　官方公布解決方法
【數碼轉型】企業轉型成大勢　Geek+落戶科學園設多款機械人
【數碼轉型】企業轉型成大勢　Geek+落戶科學園設多款機械人