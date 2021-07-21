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【展會復辦】國際旅遊展月底舉行  展商收量減8成  本地展商佔比增至36%

商業 17:21 2021/07/21

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在新冠疫情下，各國仍未通關。Staycation、本地遊成為港人的選擇，而今屆香港國際旅遊展將於 7 月 29 日至 8 月 1 日舉行，其中有 36% 為本地展商，而展覽亦看準本地遊商機，新增主題豪華露營（Glamping）展區。

【疫市營商】麗晶七海郵輪2024年環遊世界之旅開售 數小時即售罄破紀錄（多圖）

匯眾發展服務有限公司董事總經理湯錦成指，由於各國仍有入境限制，今屆展會雖然由 5 個展廳縮減至 2 個，但外地參展商仍維持一定比例，其佔整體比例超過 50%，而香港展商則有36%。湯錦成表示，今屆展商由上屆的 600 個減至 100 多個，規模大減 8 成。湯預計，今屆展會有 2 萬多人進場。

【電子消費券】Klook夥四大支付平台推優惠 7月22日起搶7折優惠券

是次展商來自 16 個國家及地區，包括台灣、日本、西班牙等，場內亦新增主題豪華露營展區、大灣區主題區，並設有超過 40 場旅遊講座。為了吸引市民進場，展會亦修改進場規定。在首兩天早上只准已登記的市民進場，成功辦理參觀証可於首兩天無限次數進出會場。至於第二天下午至最後一天，市民可以使用八達通付費進場。

【航空自救】聯合航空業績超預期 料旅遊需求2023年全面復甦

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：廖淑瑩

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