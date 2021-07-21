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【大行點睇】大摩重申增持評級 招商局港口屬行業首選

股樓投資 17:27 2021/07/21

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大摩發表研究報告指，招商局港口（00144）公布上半年初步業績，預計取得純利逾41.7億元，反映出貨運量增長強勁及出售一間大連聯營公司的收益，也指今年首五個月中國港口貨櫃吞吐量同比上升17%，因此上調其目標價10%至15.9元，並重申「增持」評級。

該行指，撇除上港集團（滬﹕600018）的強勁盈利貢獻，純利仍按年升245%至14.3億元。該行上調招商局港口2021至2023年每股盈測分別24%、10%及9%，考慮到海外生産持續受到疫情重新爆發影響及全球經濟復甦，預期今年下半年中國出口將維持強勁，而港口費率定價有進一步上行空間，料受航運上行周期、人民幣升值及貨運組合改善所支

持。該行認為，在港口板塊中招商局港口爲首選，現時估值相當於預測市盈率7倍，仍遠低於2019年水平，股息率達7%屬吸引。

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記者：郭秀慧

貨運量 增持 經濟 目標價 純利 市盈率 航運 招商局港口（00144）

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