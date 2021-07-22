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【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣

理財智慧 12:00 2021/07/22

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香港人最愛工作，有些人恨不得24小時都在公司工作，務求老闆上司看到他們的表現，升職加薪不是夢。亦有人會在家自我免費加班，希望早日完成工作。近日有網民於網上討論區發文，指不小心發現很多同事都在半夜工作。

網民經歷：

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網民直言：「香港人每個都是這樣」，覺得樓主大驚小怪。另有人同意這個說法，笑言：「香港真係周街都係奴隸嚟，根本刻左落DNA到！」但有網民就指自己也是這樣，上班時間都在應酬其他人，只有收工後的時間能靜靜地完成自己的工作。

【職場熱話】刻板上司面試 問一條天馬行空問題 求職者唔識反應 網民建議答案不一【下一頁

有網民分享自己的經歷，稱當初入職時看到半夜傳送的電郵快要嚇死，但是做久了的話，自己就會變成傳送電郵的人。他更指：「作為OT冇補水嘅行業，我真係覺得全行奴性都好重」

 

 

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責任編輯：張瑋婷

 

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