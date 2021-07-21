【港股追蹤】華潤醫藥擬斥約8億元 收購10%永泰生物股份 佈局細胞免疫治療領域

永泰生物製藥（06978）公布，華潤醫藥（03320）將透過旗下全資附屬公司向永泰現有少數股東購買5,145.8萬股普通股，即已發行股份的10%，購買價為每股15.54元，總代價約8億元。交易完成後，華潤醫藥將為公司主要股東。

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永泰生物日內一度升近一成，上試20.8元，全日轉跌3.9%，收報18.42元，成交1億元。華潤醫藥全日升0.2%，收報4.51元，成交1415.9萬元。

華潤醫藥指，料是次收購可助集團完成其於細胞免疫治療領域的戰略佈局。永泰集團過往15年專注於深耕細胞免疫治療領域，已建立具豐富經驗的研發團隊及全方位技術平台，並已獲核心技術及產品的相關知識產權。

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