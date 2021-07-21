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【港股追蹤】華潤醫藥擬斥約8億元 收購10%永泰生物股份 佈局細胞免疫治療領域

股樓投資 18:43 2021/07/21

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永泰生物製藥（06978）公布，華潤醫藥（03320）將透過旗下全資附屬公司向永泰現有少數股東購買5,145.8萬股普通股，即已發行股份的10%，購買價為每股15.54元，總代價約8億元。交易完成後，華潤醫藥將為公司主要股東。

【大行報告】匯豐研究調整光伏股目標價 當中最看好呢兩隻光伏股  詳情請看[下一頁]

永泰生物日內一度升近一成，上試20.8元，全日轉跌3.9%，收報18.42元，成交1億元。華潤醫藥全日升0.2%，收報4.51元，成交1415.9萬元。

華潤醫藥指，料是次收購可助集團完成其於細胞免疫治療領域的戰略佈局。永泰集團過往15年專注於深耕細胞免疫治療領域，已建立具豐富經驗的研發團隊及全方位技術平台，並已獲核心技術及產品的相關知識產權。

【港股追蹤】高盛料燃氣需求倍增 燃料分銷商將轉型至清潔能源 上調新奧能源目標價25%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

永泰生物－B（06978） 港股 治療 成交 免疫治療 經濟 華潤醫藥（03320） 知識產權

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【C家教路@iM網欄】港股跟跌不跟升 變種病毒肆虐下美股A股仍強勢

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