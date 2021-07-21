【教育積木人@iM網欄】一字之差兩套系統 輕談中文字的「部首」與「部件」

跟家長談及小朋友學習中文字的情況，提到「部件學習法」，後來某位家長尷尷尬尬地問了我：「係唔係講錯咗？你講的是「部首」嗎？」原來是誤會一場，其實「部首」與「部件」是有分別的。

很多家長的成長年代，老師教學字，會教大家查字典，自然對「部首」概念根深蒂固。部首就是字的邊旁，例如「木」字旁與樹木有關，「水」字旁與水有關，是一個「部首同源」的觀念，這是中國文字源遠流長發展而來的。要知道中國文字最開始是象形文字，字形描繪物件形態。自秦統一文字後，歷代流變，不同朝代的文字官都會以「部首」作為整理系統儲存文字，所以，基本上，「部首」是用來查找漢字的。

至於部件又是什麼的概念呢？「部件」聽起來如機器零件的名稱，其實這是八零年代初的產物。大概是隨著西方國家開始普及使用電腦，大家會用電腦打字，外國用26個英文字母，輸入容易，反觀中文字，要將中文字按「部首」拆件輸入不易編碼，中間又有大量筆劃不能列入「部首」分類處理，故此「部件」概念由此而生，可以說，部件是組合成字的結構單位，而1997年中國政府公布《漢字基礎部件表》中，就列出部件數目有560個。

部件可以是部首，也可以不是部首，要了解兩者，不妨舉個例子： 「鴻」 字，以部首而言，是「水」字部，如以部件劃分，則可拆分為「氵」、「工」、「

」和「

」四個部件 。又例如：「思」字，部首是「心」部，由「田」和「心」兩個部件組成。

在日常學習上，兩者有何作用？

在中文字學習上，「部首」以字源為本，透過漢字的字形結構，講述該字的原本意思，例如：部首「宀」部，甲骨文寫法如「屋頂加上兩道豎立的牆」，是「有堂有室的屋（非草茅）」。由此引申，「家」字的字源意思是：「屋下」有隻「豬」，因為中國古代是游牧民族，其中夏朝某一部族逃到中原，希望停下來不再流離，開始馴化野獸，用作長遠食糧，故以「養豬」作為定「家」之意。又例如宰相的「宰」字，也是指「屋中」負責拿著刀、殺牛劏羊的家奴，而由此推演成國家大總管「宰相」的意思。以字源學習，個個字都是一個故事，當中有很多傳統、歷史與神話故事，挺有趣味。

至於部件在學習上使用，卻是另一個研究的新發現。坊間常推廣的「高效識字法」，就是借用了拆部件的概念學習中文字，例如以唱誦方式，將「聽」字化為「耳王十四一心」等部件唱出來，讓學生將字的部件唱得琅琅上口，易於記誦。此外，部件也可製成字卡，學生拼合不同部件字卡，組合成字。至於學習電腦打字，更是必須使用部件，分拆編碼。

總括而言，部件與部首，兩者不同，但對學習中國文字，卻有異曲同工之妙，分得清，自然能活用學習。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢 Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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