【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行　新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場

各地近日頻頻傳出三星（Samsung）舉辦Galaxy Unpacked發布會的消息，三星今日終於正式確認，Galaxy Unpacked 2021 將於香港時間8月11日晚上10時正，在官網及YouTube頻道可觀看網上發佈會直播。

而三星Galaxy Unpacked 2021主題為「Get Ready to unfold」，似乎亦暗示今次發布會主角將會是新摺疊手機。而外界預計將推出兩款新摺機，包括Galaxy Z Fold 3 及 Z Flip 3。

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另綜合早前報道，Galaxy Unpacked 2021還預期會推出三款新產品包括：智能手錶Galaxy Watch 4、無線藍牙耳機Galaxy Buds 2, 以及另一平價旗艦機Galaxy S21 FE。

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責任編輯：張寶燕