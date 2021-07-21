【新股IPO】千億A股愛美客擬今年赴港上市籌最多233億　傳已選中金及摩通協調IPO事宜

▲ 千億A股愛美客擬今年赴港上市籌最多233億 傳已選中金及摩通協調IPO事宜

「醫美茅台」愛美客（滬：300896）準備到香港上市。外電引述消息指，愛美客已選擇中金及摩根大通主協調香港上市事宜，擬今年集資約20億至30億美元（約155.5至233.2億港元）。愛美客向中證監遞交的境外首次公開發股的材料亦已被接收。消息指，愛美客計劃於本月或下月向聯交所遞交上市申請。

愛美客周三（21日）於A股收報799元人民幣，升3.8%，市值達1729億元人民幣。

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據指，愛美客擬發行最多381萬股H股，以愛美客A股周二（20日）收市價770.02人民幣計，或可集資最多45億美元（約349.9億港元）。不過消息人士指，集資規模或難以達至45億美元，因公司早前表示擬發行的H股股數不超過發行後總股本的15%，而且A股公司赴港上市基於A股市場估值較高，通常出售H股會有折讓。

愛美客曾披露，擬發行的H股股數不超過發行後總股本的15%（超額配售權執行前），並授予承銷商不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。目前愛美客總股本為2.16億股。

愛美客於7月12日的股東大會上正式表決通過了赴港上市方案，公司指，是次集資資金將全部用於公司業務發展，可能用於提升研發能力及用於內外部研發項目、國內外商業合作、品牌建設、營銷能力提升、固定資產投資、進行潛在收購及投資、營運資金及一般公司用途。

愛美客成立於2004年，主要從事生物醫用軟組織修復材料研發、生產和銷售。

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編輯：袁諾曦