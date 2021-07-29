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【新股IPO】「醫美茅台」愛美客正式申請香港上市 A股上市不足一年累升4.8倍

股市 23:23 2021/07/29

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千億A股愛美客擬今年赴港上市籌最多233億　傳已選中金及摩通協調IPO事宜

「醫美茅台」愛美客（滬：300896）正式在香港遞交上市申請，中金、摩根大通為保薦人。外電早前報道指，愛美客今年集資約20億至30億美元（約155.5至233.2億港元），公司擬發行最多381萬股H股，不超過發行後總股本的15%。

報道指，以愛美客A股股價計算，或可集資最多45億美元（約350億港元），不過集資規模或難以達至45億美元，A股公司赴港上市基於A股市場估值較高，通常出售H股會有折讓。

今年赴美上市中概股逾6成跌穿招股價，港8成第二上市中概股潛水，看【下一頁】

愛美客曾披露，擬發行的H股股數不超過發行後總股本的15%（超額配售權執行前），並授予承銷商不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。目前愛美客總股本為2.16億股。

愛美客成立於2004年，主要從事生物醫用軟組織修復材料研發、生產和銷售。根據初步招股資料，愛美客獲批產品包括5款基於透明質酸的皮膚填充劑、一款基於聚左旋乳酸的皮膚填充劑和一款PPDO面部埋植線產品。

財務表現方面，愛美客去年收入約7億元（人民幣，下同），按年增長27%，年內利潤按年升46%至4.3億元。公司今年首季的收入、利潤分別為2.6億、1.7億元。

愛美客於7月12日的股東大會上正式表決通過了赴港上市方案，公司指，是次集資資金將全部用於公司業務發展，可能用於提升研發能力及用於內外部研發項目、國內外商業合作、品牌建設、營銷能力提升、固定資產投資、進行潛在收購及投資、營運資金及一般公司用途。

愛美客在A股被譽為「醫美茅台」，自2020年9月上市後股價不斷攀升，至今累漲4.8倍，最新市值接近1500億人民幣。

相關文章：【新股IPO】愛美客擬發行H股來港上市

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編輯：袁諾曦

愛美客（深：300896） A股 中國證監會 IPO

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