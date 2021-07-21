【大行報告】匯豐研究調整光伏股目標價 當中最看好呢兩隻光伏股

匯豐研究對內地光伏行業發表研究報告，擴大光伏板塊覆蓋，並首予福萊特玻璃（06865）H股「買入」評級，目標價43元，同時也看好信義光能（00968），維持「買入」評級，目標價由18.2元輕微調升至18.5元。

匯豐研究對內地光伏板塊最新投資評級及目標價﹕

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該行指，光伏終端需求仍然強勁，近期因多晶矽短缺帶來的安裝回落料屬短暫。報告指出，由於較佳供需關係，該行仍偏好多晶矽多於晶圓能電池類股，多晶矽本周價格維持強勁，由於晶圓生產商補貨，短期未見有重大下行空間，並支持未來6至12個月供需關係緊張。該行認為，多晶矽價格有可能小幅調整，並屬正面，可刺激下游裝機需求，利好供應鏈企業，以至多晶矽生產商。

該行表示，傳統3.2毫米太陽能玻璃銷售均價自年初歷史高位腰斬，預計短期下行空間有限，而由於長期太陽能需求仍殷切，為龍頭企業提供擴大市佔空間，並指行業中喜好福萊特玻璃及信義光能。

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記者：郭秀慧