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【緣份到了@iM網欄】盲人點燈，幫助別人就是幫助自己

名人薈萃 17:13 2021/07/21

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漆黑的夜晚，一個遠行尋佛的苦行僧到了一個荒僻的村落中，漆黑的街道上仍有很多村民熙來攘往。

苦行僧走進一條小巷，他看見有一團暈黃的燈從靜靜的巷道深處照過來，一位村民說：「瞎子過來了。」

瞎子？苦行僧楞了，他問身旁的另一位村民：「那挑著燈的人真是瞎子嗎？」

他得到答案是肯定的。

苦行僧百思不得其解。

一個雙目失明的，他根本就沒有白天和黑夜的概念，他看不到高山流水，也看不到紅桃柳綠的世界萬物，他甚至不知道燈光是什麼樣子，那他挑一盞燈豈不令人可笑嗎？

那燈籠漸漸近了，暈黃的燈光漸漸從深巷移游到了僧人的鞋上。

百思不解的僧人問：「敢問施主真的是一位盲人嗎？」

那提燈籠的盲人告訴他：「是的，自從出生來到這個世界，我就一直雙眼失明。」

僧人問：「既然您什麼也看不見，那為何挑一盞燈籠呢？」

盲人說：「現在是黑夜嗎？我聽說在黑夜裡沒有燈光的映照，那麼世間上的人都和我一樣什麼也看不見，所以我就點燃了一盞燈籠。」

僧人若有所悟地說：「原來您是為了給別人照明？」

但那盲人卻說：「不，我是為我自己！」

「為您自己？」僧人愣了。

盲人向僧人解釋說：「您是否因為夜色漆黑而被其他路人碰撞過？」

僧人說：「是的，就在剛才，我還不留心被兩個人碰了一下 。」

盲人聽了，深沉地說：「但我卻沒有。雖說我是盲人，我什麼也看不見，但我挑了這盞燈籠，既為別人照亮了路，也更讓別人看到了我。這樣，他們就不會因為看不見而碰撞了我。

苦行僧聽了，頓有所悟。

他仰天長歎說：「我天涯海角奔波著找佛，沒想到佛就在我身邊。原來佛性就像一盞燈，只要我點燃了他，即使我看不見佛，佛也會看得到我。」

故事就是這樣的簡單，卻彷彿一瞬間點燃了我們內心深處某塊漆黑的地方。路，不是你一個人在走。給别人留有空間，也是給自己留有餘地。

很多人在抱怨爲別人大開方便之門，對自己一點利益都沒有，但這不能成爲藉口，試想如果人人都大開方便之門，那麼怎能說對你沒有一點益處？

利不可賺盡，福不可享盡，勢不可用盡，這個世界不是哪一個人的世界，而是所有人的世界，所以，凡事都要留有餘地。

工作上要得到別人的尊重，首先要尊重自己的所言所行！對自己負責，才是對別人負責！認真地做人，踏實地做事，執著地追尋，耐心地積累，最後卻發現，尋找金礦的過程，竟是將自己錘煉成金的過程！

有個詞很簡單「捨得」，沒有捨，那來得？！為了我們自己，也是為了我們所有人，點燃生命的燈吧，這樣，在生命的夜色裡，我們才能尋找到自己的平安和燦爛！

佛法何需到處尋? 感恩我今生遇上南無第三世多杰羌佛，能恭聞到正知正見的佛法，願眾生也能同享此福報。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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