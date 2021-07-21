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貝索斯多謝員工顧客找數 遭狠批「上太空都唔交稅」

環球社會熱點 17:29 2021/07/21

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全球首富貝索斯周二(20日)乘坐旗下太空探索企業藍色起源火箭上太空，體驗無重狀態後成功返回地面。貝索斯事後感謝亞馬遜員工及顧客為他支付上太空費用，言論惹來員工及外界批評。民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯斥貝索斯剥削員工、亦有議員指摘他根本無交稅。

貝索斯完成太空旅行 大讚「最美好的一天」 【下一頁】

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos） 回到地面後，感謝旗下員工及顧客為他支付上太空費用，言論引來外界批評。民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）狠批貝索斯忘記感謝所有辛勤工作的美國人，他們實際所交的稅足以維持國家運作，相反貝索斯及旗下企業都沒有交稅。

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民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）亦在Twitter發文，批評貝索斯言論。科爾特斯指亞馬遜員工的確為貝索斯支付上太空費用，因為他們在低工資、缺乏工會力量、高壓及不人道環境下工作，而且貨運員工在新冠肺炎疫情期間更沒有醫療保險，隨時面臨感染風險。科爾特斯續指，亞馬遜濫用市場力量，打壓小企業生存空間，讓顧客亦成為受害者之一。

公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍 【下一頁】

早前有美媒報道指，全美最有錢的25名富豪於2014年至2018年間，所交稅率低過大部分打工仔。其中貝索斯於2007年沒有繳稅，直至2011年時，他再次沒有繳稅，在4年期間的淨資產增長990億美元，但他繳納的實際稅率約為0.98%。

責任編輯：郭麗明

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