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澳洲布里斯班獲2032年奧運主辦權

環球社會熱點 16:53 2021/07/21

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國際奧運會成員國在東京投票後，確認澳洲布里斯班奪得2032年奧運會的主辦權。布里斯班是2032奧運的唯一申辦國，沒有對手下，獲得主辦權是意料之內。這將是澳洲第三次舉辦澳運，對上兩次是2000年的悉尼奧運及1956年的墨爾本奧運。

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責任編輯：林建忠

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