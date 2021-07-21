澳洲布里斯班獲2032年奧運主辦權 環球社會熱點 16:53 2021/07/21 分享： 國際奧運會成員國在東京投票後，確認澳洲布里斯班奪得2032年奧運會的主辦權。布里斯班是2032奧運的唯一申辦國，沒有對手下，獲得主辦權是意料之內。這將是澳洲第三次舉辦澳運，對上兩次是2000年的悉尼奧運及1956年的墨爾本奧運。 【東京奧運】主辦國有權增比賽項目 邊5項被納入今屆奧運？ 【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？ 責任編輯：林建忠 相關文章 【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍 今日 【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍 【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消 今日 【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消 【東京奧運】難民隊再度出戰 29選手獲選參賽 今日 【東京奧運】難民隊再度出戰 29選手獲選參賽 【新加坡疫情】確診數回升 重新收緊防疫 2021/07/20 【新加坡疫情】確診數回升 重新收緊防疫 【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？ 今日 【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？ 你可能感興趣 【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍 今日 14:41 【NBA總決賽】公鹿4比2擊敗太陽 50年後再成總冠軍 【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消 今日 12:55 【東京奧運】確診增至71人 奧組委不排除最後一刻取消 【東京奧運】難民隊再度出戰 29選手獲選參賽 今日 09:05 【東京奧運】難民隊再度出戰 29選手獲選參賽 運動 奧運會 布里斯本 墨爾本 澳洲 悉尼 東京