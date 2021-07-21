【航空告急】香港航空周五起公開發售多項機上用品　餐車連機上用品賣8888元起

▲ 【航空告急】香港航空周五起出售餐車、枕頭、餐酒等多項機上用品 餐車連機上用品賣8888元起

香港航空（Hong Kong Airlines）財困問題持續，香港航空繼裁員減薪以縮減開支外，同時拓展一系列收入來源。香港航空表示，將自周五（7月23日）起，於Epix Products電子商務平台公開發售一系列機上用品（發售網址可按此）。香港航空指，這些物品大多是近年的備用品，包括機上餐具、限量版旅行套裝、枕頭、被子以及餐酒，大部分物品經已停產，消費者除可收藏，更可重拾昔日乘搭香港航空時的美好回憶。

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香港航空將用品將分為不同的組合，例如一架小型餐車將載滿商務艙餐具、本地設計的旅行套裝、被子、枕頭，以及24瓶餐酒，而標準型餐車的同類貨品數量比小型餐車的更多，包括36瓶餐酒。價格按貨品組合而定，餐具組合由1,788元起，小型餐車連機上用品由8,888元起，包括香港本地免運費送貨。

香港航空服務總監Chris Birt表示，目前疫情持續影響旅行計劃，令大多數人不能出行，這個計劃對航空公司和顧客而言都是雙贏。「經觀察大眾普遍對類似的航空公司機上用品銷售的良好反應後，為避免浪費和棄掉我們過期或過多的存貨，決定將這些用品公開發售，同時希望這些物品能讓顧客重拾昔日旅行時乘搭香港航空的美好回憶。」

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編輯：陳韻妍