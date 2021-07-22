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【涼風有信Vincent@iM網欄】本月「乙未」沖「辛丑」 天克地衝 股市下調，應趁低吸納，下半年股市暢旺

名人薈萃 09:00 2021/07/22

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各位讀者好！

 

久休了一段陣子，皆因種種的風風雨雨。 現在風雨過後，漸趨緩和之際，又撞啱本月 來場真正的大暴雨！香港連日灰雲暗雨，鄭州更是暴雨成災。

希望在河南的居民平平安安，盡快恢復安寧的生活。

 

好了，究竟本月是什麼月，搞成這樣？

其實早在五月份，筆者已經提到本月(農曆6月) 會有大衝突，亦是本年最差的兩個月份之一。

皆因今個月屬天克地沖，「乙未」月沖正流年「辛丑」，上又沖下又沖， 所以見到一入本月，雨沒有停過，又打大風，股市亦反覆向下， 創下近半年新低，亦錄得近半年最大月份跌幅。

本週四會踏入大暑節氣，相信這個衝突會延續，甚至加劇。皆因踏入大暑，即下半個月的開始，「未丑相沖」是全年的極致衝突。 所以希望大家有咩大事件重大決定，都盡量避免今個月去做。

反之如果睇到股市下調，有心水好股票，現在絕對是好時機趁低吸納，因為下半年筆者預測股市將會繼續暢旺。

「繼續加油撐下去」這句說話是最近我跟身邊朋友經常說的。老實講，一踏入本月，好多朋友都話好難捱，又生病又不順意，究竟咩事？都是受天克地沖影響。

但好消息是，過埋今個月，下半年開始將會比上半年更好。

筆者預測下半年市場及經濟會復甦，疫情會更趨緩和，尤其是去到農曆八月，內地通關在望，到時香港就會開始恢復昔日的繁華。而過埋今年，連續往後幾年的 「春回大地」好流年亦值得大家期待。

所以今年無論如何，希望大家咬緊牙關走過去，美好就在眼前。

祝大家身心康泰，天災不再來！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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