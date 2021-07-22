【職場熱話】下雨天在公司擺「遮陣」晾乾　被老闆母親狠罵 原因令網民哭笑不得

做打工仔肯定最怕得罪人，得罪同事還能用各種方法拯救自己。如果得罪了上司...可以自求多福的同時開始找下一份工作了。近日有網民於網上討論區發文，指自己不小心得罪了老闆的母親。

網民經歷：

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不少網民不信招魂說法，笑言老闆母親是不是傻的。他們更指，如果真的是招魂，那也是招了老闆母親的魂，又建議樓主可以等她走了再把雨傘放出來晾乾。

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有人理解母親的想法，稱老一輩就是比較忌諱這些。不過，網民指出開傘招魂是應該只有家裏才會，而不是公司。後來被人回應，稱只要是自己地方都會招魂，更何況是老闆母親，公司肯定比家裏重要。

網民又直言：「過於迷信的公司不做也罷。」

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責任編輯：張瑋婷