【小米股價】手機生產受累東南亞疫情 機構兩度下調產量預測至13.5億部

▲ TrendForce將2021年全球智能手機產量預測再下調1000萬部，至13.5億部。

東南亞新冠肺炎疫情升溫或拖累全球智能手機產銷，市場研究機構TrendForce因應印度和越南疫情升溫，將2021年全球智能手機產量預測下調逾1000萬部，至13.47億部。由於東南亞疫情未有緩和跡象，可能阻礙區內需求，導致下半年產量進一步下降。

三星智能手機主要在越南生產，隨著越南確診案例上升，當地政府實施封鎖和旅遊限制，對三星智能手機製造造成打擊，三星在印度的營運同樣受到疫情影響。根據TrendForce數據，三星第二季度智能手機產量按季大幅減少23.5%至5850萬部。

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TrendForce指，儘管當地的封鎖措施未有直接影響三星生產線的運行，但卻中斷了零部件和物料的供應，令三星在越南工廠的產能利用率跌至60%。

該機構指，疫情的不確定性依然是智能手機產業的最大威脅。隨著印尼、馬來西亞、泰國等國家疫情惡化，需求受到影響，亦進一步為下半年全球智能手機生產帶來變數。

TrendForce今年2月預測全年智能手機產量為13.67億部，在5月下調至13.6億部，本次再下調至13.47億部。

小米 （01810） 今日跌2.7%，收報26.85元，成交30億元。

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編輯：陳健婷