【樓市熱話】兩夫婦月入34k　外父資助首期　港男苦惱上車定排公屋

香港「上車」難，不少年輕夫婦都要和家人同住。近日，就有網民到討論區發帖，稱自己和妻子現與家人同居，不過就正考慮生小孩，所以打算搬出來住。現有200萬元，寧主在苦惱應該買樓，還是排公屋。因在公屋討論區看到若排家庭隊 ，等8年就可以上新樓，令他「好心動」。

事主經歷：

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帖文一出，不少人都批事主沒有錢就不要生小孩，「合共只有三萬多工資，又想買樓又想生小孩，不要害了小朋友吧」、「沒有錢不要生」、「這麼差的環境你們兩個賺得這麼少，還好意思生小孩」、「辭職生小孩，寧願賺少一點去排公屋咁麼反智真是不要生算了吧。」

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另外，亦有不少網民認為買樓是個好選擇，「有首期一定是買樓」、「你又不是沒有首期，為甚麼會寧願選擇一個不工作去排8年公屋，然後維持著1個人賺2萬元給3個人花，會不會有點廢？到時候積蓄又沒有，樓又沒有，給到些甚麼小朋友，不要害下一代好嗎？」、「外父都給錢你，當然是買樓，你明不明白，他都不會想寶貝女屈就，你們還打算排公屋，我是外父的話真是哭出來，完全沒有上進心。」

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責任編輯：黃苑筠