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【樓市熱話】人工13k 租5k工廈冇傢俬 網民：有沒有想過火警怎麼辦？

理財智慧 11:00 2021/07/22

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香港住宅樓價全球最貴，除了有「納米樓」之外，近年流行出租工業大廈的「劏房」，近日有網民於網上討論區發文，指自己人工為 $1,3000，平日花費 $3000 以內，打算用餘下的錢租 $5000 工廈住，但單位沒有傢俬提供，問網民值不值得。

接圖了解更多，樓主經歷：

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【樓市熱話】租用工廈劏房半年空調失靈 業主經紀均懶理 網民：煩到佢傻佢就會幫你    【下一頁

此帖文一出，大部分網民認為付 $5000 租工廈很不划算，因為這價錢可以租套房連傢俬，當中包含一些雜費未計算在內，並建議他與朋友夾租。另外，有人溫馨提示樓主「住工廈是犯法。」

有些網民向樓主問了一些問題：「還未計水電煤，有沒有獨立廁所？有沒有地方洗澡？」、「幾多呎？」、「有沒有想過火警怎麼辦？」、「有沒有把飯錢計算在內？一天至少要吃兩餐，還要交『兩按一上』，加上傢俬，預大約花2萬5。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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