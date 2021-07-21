【大行點睇】遭美銀證券降目標價　微盟再跌一成　股價連跌7日累挫逾三成

美銀證券發表報告指，微盟集團(02013) 昨日股價跌8.5%，主要因為隨著電商平台不再提供客戶敏感訊息，包括是下單用戶名、電話號碼及地址等，市場憂慮其DTC業務模式的發展。該行認為將令商戶更難接觸客戶，並將客戶加入私人的流量庫中，不過相信影響有限，因為微盟的商戶會有其他方式吸納客戶加入其私人流量庫，包括是透過線下零售店、微盟定向營銷線上廣告，以及產品派遞時加入宣傳卡等，該行相信以這些方式獲取客戶的監管風險相對低，重申對微盟「買入」評級，目標價由27元降至23元。

該行估算公司上半年訂戶收入將升68%，主要受惠智慧零售接觸面提升、ARPU提升，加上假設流失率控制在10%左右，商戶增長應穩定。而在定向營銷方面，該行估計營收將增40%至65億元人民幣，而商戶解決方案收入則升50%，數碼媒體收入料將跌9%，而上半年經調整淨虧損應為2.38億元人民幣。

大行對微盟評級及目標價：

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