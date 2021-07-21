【鄭州水災】多間內險收到大量河南車險報案 平保旗下平安產險接逾2萬宗

河南鄭州市遇千年一遇的暴雨，洪水湧入地鐵站及車廂，造成12名乘客死亡，全省10萬人要疏散，國家防總將防汛應急響應從三級提升至二級。人民網報道，多間保險公司都收到來自河南省的大量車險的報案。

截至今日（21日）中午12時，平保 （02318） 旗下平安產險據報接到河南特大暴雨災情相關報案20,697宗，其中車險報案20,471宗，財產險報案193宗，意外險報案18宗，農險報案15宗，現已快速結案411宗。平安壽險收到與此次暴雨相關的報案信息9件，其中涉及身故賠付4件，醫療賠付5件，當地分公司已啟動特案預賠機制。

另外太保 （02601） 旗下產險亦收到逾4000宗車險報案。

河南銀保監局針對連日暴雨的情況，向轄區各金融機構連續發布相關緊急通知，周二發文要求各單位要防汛救災作為當前最緊迫的任務，確保金融服務暢通，今日要求各銀行保險機構要持續有力有序調度資源，確保基本金融服務暢通。

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編輯：區嘉俊

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