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【吉利汽車】吉利推高端品牌「中國星」　旗艦SUV售價最高18萬元人民幣

股市 16:31 2021/07/21

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【吉利汽車】吉利推高端品牌「中國星」　旗艦SUV售價最高18萬元人民幣

吉利汽車 （00175） 正式推出CMA高端系列品牌「中國星」，實現高端產品大眾化，而「中國星」旗艦SUV星越L共有6款車型，價格介乎13.72萬至18.52萬元人民幣。

吉利董事長李書福指，對用戶而言，選擇了一輛汽車就是選擇了一個企業，用戶購買的不僅僅是一輛汽車，更是一種消費體驗、一種服務需求，而企業與用戶之間的關係不是簡單的車輛買賣關係，企業必須服務於用戶。

吉利汽車的CMA架構，與同系富豪汽車（Volvo）共同開發，並先後在富豪SUV XC40、合資品牌領克（Lynk & Co）等較高階品牌，吉利汽車於2019年底起逐步引入CMA架構，先後推出SUV星越、轎車星瑞車型。

吉利汽車本周宣布，2024年起品牌內所有產品都會以架構造車。

相關文章：【吉利重組】富豪Volvo收購吉利母企合資5成股權　首家外企車廠全資內地經營

相關文章：【大行報告】瑞信降吉利汽車評級至「中性」　下半年銷量料升一成

相關文章：【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部　半年僅達全年目標41%

 

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港股 汽車 傳統經濟股 人民幣 吉利汽車（00175）

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