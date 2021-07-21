【大行點睇】摩通料眾安短期將迎3個催化劑　重申「增持」評級

摩通發表報告，指眾安在線(06060)3個短期催化劑，包括在電商或健康領域有更穩健及創新的收入增長；8月中旬業績發布；以及科技業務收入的上升。該行下調2021-22年盈測21%及3%，2023年盈測則上調9%，目標價由50元上調至58元，重申評級「增持」。



摩通預測，眾安在線今年上半年的綜合成本率為103%，按年下降0.5%，淨利潤為5.42億元人民幣，按年增長11%，原因是未賺取的保費增加，以及與科技相關的支出增加，令收入增長加快。

該行指，眾安在線在過去12個月展現了強大的產品多樣化。首先，公司在國內旅遊或酒店取消保險範圍內恢復了增長，主要分銷渠道包括同程藝龍(00780)和飛豬。其次，電子商務產品多樣化，包括電信詐騙保險、網上交易的財產損失保險和數字產品的意外保險等，相信眾安能捕捉到網絡用戶小眾的保險需求。

大行對眾安評級及目標價：

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