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【藥明生物 2269】藥明生物再度配股 套現103.2億元 大股東持股削至15%

股樓投資 16:25 2021/07/21

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藥明生物（02269）再有大股東減持，為年內第三次，是次以每股129元配售8,000萬股，較昨日（20日）收市價折讓6.5%，套現103.2億元。股價承過去兩連跌勢，今日更以接近全日最低位收市，收報131.8元，跌4.5%，成交額增至152.3億元，仍高於129元的配售價。

大行予藥明生物投資評級及目標價﹕

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於配售完成後，藥明生物大股東Biologics Holdings持股由17.22%降15.34%，將繼續為公司主要股東。是次設有6個月禁售期，摩根士丹利為獨家配售代理。值得注意的是，上述股東於去年亦曾減持4次，而今次也是年內第三度減持，對上一次在今年4月，以每股107元，配售1.1億股，套現約115億元；以及在今年1月以每股96.5元配售1億股，套現逾100億元。

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記者：郭秀慧

減持 經濟 目標價 成交 藥明生物（02269） 配股 配售

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