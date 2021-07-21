【大行點睇】今年賭收水平料不到2019年一半 美銀證券下調濠賭股目標價

美銀證券發表報告指，澳門賭股自4月底開始跌近24%，跑輸大市近17%，主要是由於廣東地區發發變種新冠疫情，令市場擔心高端中場的復甦情況。不過，該行指出行業現時估值相當於2022年11.6倍的EV/EBITDA，相信已反映大部分負面因素。

美銀證券預期今年賭收將回復至2019年水平的46%，假設明年下半年全面復甦，則反彈至86%，相信通關程度將為復甦的關鍵。雖然受變種病毒的困擾，不過考慮到疫苗接種率的提高，將有助中港澳三地在下半年放寬邊境限制。

該行下調濠賭股整體的目標價，當中較看好銀河娛樂 （00027） 、金沙中國 （01928） 及澳博 （00880） ，而永利澳門 （01128） 則較看淡。

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