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【疫苗優惠】東瀛遊逾200萬元大抽獎今起接受登記　送一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等（附網站及獎品詳情）

股市 10:15 2021/07/22

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東瀛遊逾200萬元大抽獎7月22日起接受登記　送一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等

東瀛遊 （06882） 宣布推出「打完針開心去旅行大抽獎」，支持疫苗接種計劃，由周四（22日）至9月15日於東瀛遊網站開放接受登記。東瀛遊指，在9月15日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲，並持有香港身份證的的香港市民可以參加抽獎， 送出總值超過200萬元，合共1843份旅遊獎賞。

【按此】進入抽獎活動網站

東瀛遊表示，得獎結果將於9月24日在抽獎網站公布及稍後在本地報章刊登，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼或電郵獲個別通知。每名合資格參加者可獲得一次抽獎機會， 任何重複登記將不予受理。領取獎品時，得獎者必須出示香港身份證正本及香港衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及或電子記錄以作核實身份之用。

獎目 獎品
超級大獎 （名額乙份） 一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩溫泉酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房，包每天豐富自助早餐 。總值40萬元。
二奬 （名額乙份） 一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩溫泉酒店雙人客房，包每天豐富自助早餐 。總值35萬元。
三奬 （名額乙份） 一年免費任住EGL東瀛遊集團旗下的型格沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房，包每天豐富自助早餐。總值30萬元。
四奬 （名額20份） HK Express 來回大阪機票乙張及1晚大阪逸之彩溫泉酒店雙人客房，包豐富自助早餐，名額合共20份，總值約6萬元。
五奬 （名額20份） HK Express 來回沖繩機票乙張及1晚型格沖繩逸之彩温泉度假酒店，雙人客房，包豐富自助早餐，名額合共20份，總值約5.6萬元。
六奬 （名額1000份） 送出EGL東瀛遊香港海上假期Seacation皇家加勒比海郵輪/星夢郵輪500元旅遊禮券乙張，名額合共1000份，總值約50萬元。
七獎 （名額800份） 送出EGL東瀛遊日本旅行團500元旅遊禮券乙張，名額合共800份，總值約40萬元。

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編輯：袁諾曦

港股 東瀛遊 東瀛遊（06882）

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