【有相睇】買樓「慳得就慳」　盡揀連靚裝單位　368萬搬入屯門做業主

市民置業需求強勁，帶動樓價持續上升，即使是細單位，交投也活躍。中原葉津榮說，利寶大廈高層C室，實用面積234平方呎，開放式間隔，向南，上月叫價408萬元放盤，議價後以368萬元易手，實用呎價約15,726元。 他續說，買家為外區上車客，鍾情上址裝修新淨雅致，可即買即住，見樓價合預算，睇樓一次即拍板入市。

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，景觀亦開揚。資料顯示，原業主於2015年5月以252萬元買入單位，持貨6年，現帳面賺116萬元，單位期內升值46%。

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值得留意的是，利寶大廈與麗寶大廈、萬寶大廈，合稱「置樂三寶」，皆因單位銀碼細，叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元，惟置樂三寶放盤不多，而且是單幢樓設計，樓齡均逾30年。

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