  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (三) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】買樓「慳得就慳」　盡揀連靚裝單位　368萬搬入屯門做業主

股樓投資 17:00 2021/07/21

分享：

市民置業需求強勁，帶動樓價持續上升，即使是細單位，交投也活躍。中原葉津榮說，利寶大廈高層C室，實用面積234平方呎，開放式間隔，向南，上月叫價408萬元放盤，議價後以368萬元易手，實用呎價約15,726元。 他續說，買家為外區上車客，鍾情上址裝修新淨雅致，可即買即住，見樓價合預算，睇樓一次即拍板入市。 

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，景觀亦開揚。資料顯示，原業主於2015年5月以252萬元買入單位，持貨6年，現帳面賺116萬元，單位期內升值46%。 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

值得留意的是，利寶大廈與麗寶大廈、萬寶大廈，合稱「置樂三寶」，皆因單位銀碼細，叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元，惟置樂三寶放盤不多，而且是單幢樓設計，樓齡均逾30年。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 上車盤 利寶大廈 屯門

上一篇文章

【緣份到了@iM網欄】盲人點燈，幫助別人就是幫助自己

下一篇文章

【美股焦點】Netflix用戶增長近年最慢 市場關注明年進軍電玩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清