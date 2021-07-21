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【吉利重組】富豪Volvo收購吉利母企合資5成股權　首家外企車廠全資內地經營

股市 16:08 2021/07/21

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【吉利重組】富豪Volvo收購吉利母企合資5成股權　首家外企車廠全資內地經營

吉利系內重組，富豪汽車（Volvo，內地繹沃爾沃）公布，與母公司吉利控股簽署協議，會收購雙方合資的「大慶沃爾沃汽車」、「上海沃爾沃汽車」另外50%股權，整合富豪汽車在中國製造、研發和銷售，由於涉及內地開放外國企業在乘用汽車的持股限制，交易於2023年才完成。

吉利、富豪都未有披露交易涉及金額，強調公司員工和合作伙伴不會受影響。交易仍須監管部門批准。

吉利撤回A申請 李東輝：會考慮其他集資方法 ，可見【下一頁】

富豪汽車行政總裁Hakan Samuelsson稱，完成交易後，公司將成為首批非中國車廠在境內擁有全資經營。

吉利控股於2010年收購富豪汽車，吉利汽車 （00175） 去年宣布，研究與富豪汽車合併並在香港、瑞典兩地上市，惟最終放棄合併上市計劃，富豪汽車其後傳出有意獨立分拆上市。

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【吉利股價】富豪汽車擬獨立上市放棄與吉利合併　吉利跌逾3%

編輯：麥德銘

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港股 吉利汽車（00175） 收購 合併 富豪 瑞典

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