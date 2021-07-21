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網信辦整頓７類互聯網問題 快手、騰訊等被約談

股樓投資 17:17 2021/07/21

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內地科網企業近年可謂多災多難，最新消息引述內地《網信中國》報道，中央網信辦決定即日起啟動「清朗-暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。近期，針對快手（01024)、騰訊（00700）旗下騰訊QQ、淘寶、新浪微博、小紅書等平台傳播兒童色情表情包、利用未成年人性暗示短視頻引流等問題，網信部門依法約談平台負責人，責令限期整改，全面清理處置相關違法違規信息和賬號，並對平台實施罰款處罰。

延伸閱讀：摩通料眾安短期將迎3個催化劑　重申「增持」評級

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中國網信辦表示，為營造未成年人良好上網環境，有效解決網路生態突出問題，決定即日起啟動未成年人網路環境整治專項行動。網信辦負責人稱，此次專項行動，針對7類危害未成年人身心健康的突出問題來解決，包含直播和短影片平台涉及未成年人，還有兒童不良動漫動畫作品，以及用兒童形象製作的軟調色情表情包等。

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記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 快手—W（01024） IPO 港股

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