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【半導體ETF】GlobalX亞洲半導體ETF 3119周五掛牌　三大權重股為三星電子、台積電及SONY

股市 15:56 2021/07/21

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【3119】GlobalX亞洲半導體ETF周五掛牌　三大權重股為三星、台積電及SONY

近年各大發行商先後推出多隻主題式交易所買賣基金（ETF），以主題式ETF為主打的未來資產，旗下Global X再有新ETF面世，GlobalX亞洲半導體ETF （03119） 將於周五掛牌，每手交易數量50股，每年管理費約0.68%。

3119追蹤指數為FactSet亞洲半導體指數（淨總回報），指數以離岸人民幣計價及報價。截至6月底，指數包含40隻成份股，總市值約12.65億元人民幣。三大成分股為三星電子，權重9.38%，其次為台積電（美：TSM），權重9.33%，第三為SONY，權重亦有9.14%。

三星資產早前推美股FANG+ ETF【下一頁】

指數主要投資於亞洲地區（內地、香港、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本、南韓、台灣及泰國）半導體相關業務收入超過50%、在行業展現「市場領導地位」的公司。

所謂具「市場領導地位」，公司最近一個財政年度中，其中一個半導體相關子行業產生的美元收益計，位列全球前五名；或最近一個財政年度自FactSet RBICS Focus分類的其中一個半導體相關子行業，產生100億美元或以上的收益。

相關文章：【美國制裁】Global X ETFs：愈來愈多美國投資者了解中資股潛力　禁令影響有限

相關文章：【ETF】南方東英中國醫療健康革新指數ETF明日掛牌　一手入場費780元

 

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編輯：陳韻妍

港股 ETF 台積電 台積電（美：TSM） 香港 Sony Samsung

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