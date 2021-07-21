【大行報告】高盛：經歷兩年WFH增長料PC市場飽和　降聯想目標價14%至9.48元

▲ 高盛：經歷兩年WFH增長後料PC市場飽和 降聯想目標價14%至9.48元

高盛發表報告指出，考慮到個人電腦（PC）市場飽和、經歷兩年在家工作（WFH）及在家學習（SFH）的增長後，料PC市場將出現下降趨勢，加上內地手機在拉丁美洲市場競爭加劇，決定調低聯想 （00992） 2022年至24年淨收入預測，並降目標價14%至9.48元，評級維持中性。

高盛指出，近期接觸的供應鏈均指對PC市場需求仍有信心，並稱組件短缺將成為影響出貨量的關鍵因素。不過，該行認為，經過兩年在家工作及在家學習刺激需求增長下，PC市場銷售趨向飽和，預計銷售量會由2021年7900萬部，降至2022及2023年的7100和7000萬部，但仍高於疫情前水平。聯想2018及2019年PC銷售量分別為6000萬部及6500萬部。

高盛指出，截至6月底止季度，聯想PC出貨量為2000萬部，按年增15%，市佔率較去年第二季升0.3個百分點，低於該行預測。高盛決定調低聯想2021至23年市佔率增長預測，由預測每年增1至2個百分點調低至0.3至0.5個百分點。

高盛又指，聯想於中國及印度手機市場出貨量有限，但於拉丁美洲具領導位置，但該行憂慮競爭加劇，尤其內地領先的手機品牌，計劃搶佔華為因被制裁的市場份額，故削2021至2023年聯想手機出貨預測6%、1%和3%，至4500萬、4500萬及4700萬部。

高盛亦調低聯想2022至2024財年淨收入預測14%、14%及17%，每維持「中性」評級，目標價從11元降至9.48元。

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編輯：吳敏芳