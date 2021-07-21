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【ET講股通】孫運喜︰險守27000 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:28 2021/07/21

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，隔晚美股大反彈，惟港股未見受惠，恒指一度跌逾200點，收市跌幅收窄至34點，收報27224點，大市成交1,568億元。配股的藥明生物 （02269） 跌4.5%至131.8元，海底撈 （06862） 回軟跌4.5%至42.8元。猶幸汽車股造好，比亞迪 （01211） 升6.1%至218.6元，吉利 （00175） 升2.2%至23.4元。

恒指險守27000關，惟暫難言脫離危險期。昨晚道指急彈，納指現早晨之星，亦不代表美股形勢向好。昨夜升勢主要由個別股份帶動，包括獲調升評級的蘋果（美：AAPL），以及受惠芯片供應可望紓緩的汽車股。

惟美國經濟復甦成疑，市場除了憂慮變動病毒或令疫情升溫外，更擔憂通脹急升打擊美國消費信心。多項調查顯示，美國人對房屋、耐用品等消費熱情創逾十年新低，主要是憂慮通脹升溫，明顯與儲局論調相反。

美股隔晚急彈  惟高盛籲審慎

另外，大行對美股後市亦審慎，高盛策略師指不宜對環球股市太樂觀，多項利淡制約標指表現，料估值未來6個月將收縮，而非擴張。高盛另一位分析員亦不建議在今次跌市中買貨，原因包括變動病毒肆虐、IPO高峰抽走資金、標指成分股回購限制開始，以及市場寬度不足等。

展望後市，美股形勢欠明朗，恒指不排除再向下考驗支持。後市續緊盯美滙及債息，前者關鍵位為93.5，後者宜看會否進一步走低。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中車時代、創科、微盟、基石藥業、蒙牛、吉利、中銀香港︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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