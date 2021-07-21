【消費優惠】HKTVmall門市用7折買$500網上禮券最後一天 500慳150 你今日買咗未？

近日不少商家都為了搶攻消費券市場而推出不同的優惠，近日香港電視（01137）旗下的HKTVmall就推出去門市可以7折購買500元網上禮券的優惠，吸引了不少HKTVmall用家捧場。不過該優惠自上星期開始，將於今日7月21日（星期三）結束，還在心大心細的朋友就要把握機會了。

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據HKTVmall網頁介乎，消費者只需親臨HKTVmall全線O2O門市用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK就可以用350元買500元的 HKTVmall網上禮券，足足平了150元，而且是全場*都用得。計下數，即是77元買到8公斤金象米，40元就買到24包維他檸檬茶，低至每包1.7元。

但要留意，1) 這些優惠券只限網上購物使用；2) 每個帳戶最多可用3張；3) 3張禮券需要分開使用

*推介產品之折後價以HKTVmall網購平台的即時價格為準

*優惠受條款及細則約束： bit.ly/2U8yztZ

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記者：張以正