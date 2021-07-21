【大行點睇】物聯網業務擴張見進展 滙豐提高小米目標價

滙豐發表報告，指小米 （01810） 在第二季手機出貨量已取代蘋果佔據全球的第二位，付運量達到5,270萬部，按年升83%，首季市佔率由14%升至17%。雖然中印兩地需求較弱，但在拉丁美洲、非洲及西歐市場均錄得快速增長，分別按年升300%、150%及50%，而內地市場方面，新機小米11 Ultra亦成為618購物節最暢銷的高端安卓手機。

大行對小米評級及目標價：

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該行認為，小米物聯網業務正上軌道，而在高端手機市場進一步滲透下，小米互聯網服務將受惠每月每月戶收入上升及廣告收入提高，該行預計公司第二季經調整純利按年升54%至52.1億元人民幣，收入按年升59%至851億元人民幣，邊際利潤率按年升2.2個百分點至16.6%。

該行維持「買入」評級，目標價由37.1元升至38.8元。

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