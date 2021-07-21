【疫苗抽獎】東瀛遊推「打完針開心去旅行大抽獎」 獎品總值超過200萬元 明起接受登記

根據政府網站，香港已完成接種兩劑疫苗佔人口30.4%，不少企業和集團都相繼推出疫苗大抽獎活動。EGL東瀛遊宣佈推出「打完針開心去旅行大抽獎」，市民可於7月22日至9月15日期間登記，只要完成疫苗接種的合資格香港市民都可參加，而獎品合共1,843份，獎品總值200萬元。

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是次大抽獎的超級大獎為1年免費住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩溫泉酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店及其早餐，價值約40萬元。其餘獎品包括，日本機票加酒店套票、郵輪禮券及旅遊禮券等。

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有關得獎結果將於9月24日在抽獎網站公布及稍後在本地報章刊登，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼或電郵獲個別通知。每名合資格參加者可獲得一次抽獎機會，任何重複登記將不予受理。領取獎品時，得獎者必須出示香港身份證正本及香港衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及或電子記錄以作核實身份之用。

抽獎獎品如下：

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責任編輯：羅浩濂