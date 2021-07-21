【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題

相信大家看不少外國劇集都會對獨立小木屋有憧憬。可惜在地少人多的香港就難找到空間來建立一個。更勿論寸金尺土，哪裡有錢能買得起一間獨立木屋呢。今次介紹的單位是一家三口在住的300呎顯徑邨公屋。無印簡約設計風格配上木質家具令人耳目一新。

「小屋瀰漫木作氛圍，打造無印親子生活宅」

這次的裝修要求主要是每位家庭成員都想要擁有自己的生活空間，另外夫婦還想要更多的儲物空間。由於裝修後客廳是只有一道窗戶，令自然光難以照入屋中，客廳顯得比較黑暗。所以要配合以上要求之餘，設計公司1SEC.LEFT就要考慮如何有足夠的採光度。

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為了實用，全屋並沒有太多奢華家具，主要都是木質家具。原本顯徑邨公屋沒有房間分隔，1SEC.LEFT就利用木櫃做了分隔，除了能明確劃出個人空間外，還能增加收納空間。但因為夫婦及七歲兒子得到了自己的窗戶，令客廳只剩下一道窗戶，於是就衍生出用玻璃門的想法。自然光能從兩個房門上的玻璃照射入客廳，完美解決了光度不足的問題。

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分隔出兩間房間後，客廳的活動空間難以避免地少了很多。設計師特意用上了活動餐桌，確保屋主能在有需要的時間有足夠的空間。而且客廳更有拼磚效果，灰色配黑色的地磚點綴了木作氛圍的單位，充滿時尚感覺。除此之外，設計師在客廳安裝了帶有風扇的吊燈，不怕沒有自然光會很炎熱。

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清拆及雜項 $40000

泥水工程 $75000

水電工程 $90000

木器及傢俱及門套 $190000

油漆工程 $40000 總共：＄435000

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圖片由設計公司1SEC.LEFT提供

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責任編輯：張瑋婷