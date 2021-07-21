【大行報告】微盟憂受累數據安全監管、7連跌累插34%　微盟：不知悉任何重大不利監管變化（第二版）

▲ 【大行報告】微盟憂受累數據安全監管、7連跌累插33% 美銀下調目標價

微盟 （02013） 連跌7個交易日，美銀證券發表報告指，微盟近期表現持續受內地收監管數據安全影響，市場憂慮微盟難再從電商平台得到客戶資料，其直接面向消費者（DTC）模式會受拖累。不過，美銀證券認為微盟受所影響有限，但因應調低訂閲服務收入預測，下調微盟目標價4元至23元，相當於今年訂閲服務收入的18倍。

微盟今日股價再跌一成，收報9.82元，成交16億元。從上周二（7月13日）起，微盟股價累跌34%。微盟今日晚間發公告指，不知悉過去幾周股價或成交量變動的任何原因，公司運作一切正常，並對未來發展前景抱有充分信心。同時公司董事會並不知悉任何可能對商業前景產生重大不利影響的監管制度的改變，或者商業生態的改變。

微盟同時表示，董事會將繼續關注市場情況，在中期業績刊發後選擇合適的時機行使股份購回授權以於公開市場購回股份。

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美銀證券分析，微盟仍有不同方式以私有流量庫收集用戶數據，包括實體商戶消費者掃二維碼而成為微盟智慧零售、微商城的用戶；精準營銷網上廣告；循寄送包褢上推廣二維碼吸引用戶。美銀證券認為，上述新增用戶的方式由客戶自選作主導，監管風險較低，認為公司仍可受惠於中國數碼化的機會，維持買入評級。

微盟上半年業績方面，美銀證券預期，微盟訂閲解決方案收入按年增長68%，主要受惠於每月用戶平均收入（ARPU）提高，商戶增長穩定，當中微盟智慧零售、微商城可保持較快增長，而智慧餐飲服務就受市場復甦較慢影響。

美銀證券續指，微盟精準營銷業務量可增4成至65億元人民幣。該行預計，微盟半年經調整虧損為2.38億元人民幣。

（第二版加入微盟回應）

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編輯：麥德銘

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