▲ 【大行報告】微盟憂受累數據安全監管、7連跌累插33% 美銀下調目標價

微盟 （02013） 連跌7個交易日，美銀證券發表報告指，微盟近期表現持續受內地收監管數據安全影響，市場憂慮微盟難再從電商平台得到客戶資料，其直接面向消費者（DTC）模式會受拖累。不過，美銀證券認為微盟受所影響有限，但因應調低訂閲服務收入預測，下調微盟目標價4元至23元，相當於今年訂閲服務收入的18倍。

微盟今日股價再跌9%，暫報9.97元，而從上周一（7月12日）起，公司股價累跌33%。

美銀證券分析，微盟仍有不同方式以私有流量庫收集用戶數據，包括實體商戶消費者掃二維碼而成為微盟智慧零售、微商城的用戶；精準營銷網上廣告；循寄送包褢上推廣二維碼吸引用戶。

網信辦：掌握逾100萬用戶個人資料企業赴國外上市 須申報網絡安全審查，可見【下一頁】

美銀證券認為，上述新增用戶的方式由客戶自選作主導，監管風險較低，認為公司仍可受惠於中國數碼化的機會，維持買入評級。

微盟上半年業績方面，美銀證券預期，微盟訂閲解決方案收入按年增長68%，主要受惠於每月用戶平均收入（ARPU）提高，商戶增長穩定，當中微盟智慧零售、微商城可保持較快增長，而智慧餐飲服務就受市場復甦較慢影響。

美銀證券續指，微盟精準營銷業務量可增4成至65億元人民幣。該行預計，微盟半年經調整虧損為2.38億元人民幣。

相關文章：

【大行報告】高盛：增值服務料成燃氣股新增長引擎 最看好邊隻燃氣股？（附最新目標價）

【大行報告】大摩更新焦點股名單 剔除永利及中遠海控、加入邊3隻股份？

編輯：麥德銘

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：

https：//bit.ly/3pPwtuA