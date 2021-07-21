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【異動股】發盈警被大行大削目標價 藍月亮上市半年較招股價潛水四成

股樓投資 15:18 2021/07/21

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上市不足半年的藍月亮（06993）早前發出盈警，預告上半年盈轉虧，蝕約4,400萬元人民幣，主要是由於產品折扣及原材料成本提高，大幅遜市場預期，藍月亮今日曾創52周新低7.6元，其後跌幅收窄，但仍失守8元的關口。

大和發表報告，指藍月亮產品定價及分銷商管理政策透明度低，毛利率未見理想，加上持續促銷，因此大幅調低2021年至2023年的收入預測，較原來預期降低近三成，同時每股盈利亦調低逾五成。該行又提到市場上藍月亮的產品供過於求，是分銷渠道管理不善的證據，同時洗衣粉市場競爭較預期高。

大和大幅調低目標價近六成，由17.4元降至7元，評級由「買入」降至「遜於大市」。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 藍月亮集團（06993） 異動股 買入 目標價 每股盈利

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