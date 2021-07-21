【港股追蹤】高盛料燃氣需求倍增 燃料分銷商將轉型至清潔能源 上調新奧能源目標價25%

高盛發表研究報告指，至2035年內地燃氣需求將會倍升，但因國策推動減碳，料2023年起需求增長會放緩。為應對相關長期挑戰，長遠燃料分銷商將會由傳統銷氣商轉型至清潔能源及服務提供商。分銷商亦開始經營天然氣智能微電網、擴大增值服務等。

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該行稱，在深入了解分銷商增值服務後，料年均複合增長達25%；至2025年，對盈利貢獻佔比擴至20%，高於2020年的約10%。該行料分銷商大部份收入屬經常性質，來自廚房用品置換需求及維護。

另外，2000年代初期接駁的氣網亦開始老化，料2015至2030年間會產生置換需求，料複合增長率達20%，分銷商在額外成本有限下可以捕捉以上置換機遇。該行跨地區分析至2030年，增值服務為三大主要分銷商帶來90億美元的額外收入。

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高盛上調對新奧能源（02688）、華潤燃氣（01193）、昆侖能源（00135）的2021年至2023年盈測1%至21%。該行維持中燃（00384）2021年至2023年間的盈利預測為5%至7%，維持其「買入」，目標價由35元降至30元；維持新奧能源的「買入」評級，將目標價由140元升至176元。該行考慮到潤燃的估值高企及盈利增長遜於同業，將潤燃評級由「中性」下調至「沽售」，升目標價12%至48元。

高盛對燃氣股評級目標價一覽：

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